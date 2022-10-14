Французский разработчик показал свой будущий реалистичный шутер

Французский разработчик показал шутер, над которым он сейчас работает. Работа художника esankiy тяжело отличима от реальной жизни. К сожалению, кроме видео, о проекте мало что известно, но выглядит все равно шикарно

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В видеоролике показаны небольшие перестрелки среди заброшек будто записанных с нагрудных камер полиции или спецслужб. Игра, над которой работает esankiy, не имеет названия, в Twitter-профиле он указан как художник французской студии под названием DRAMA. Демонстрация была создана на Unreal Engine.

Под видео есть множество комментариев от людей, которым на мгновение показалось, что они смотрят реальные кадры. Движения персонажей нестабильны, а оружие ведет себя достаточно натурально. Экран сделан размытым и артефактным с помощью фильтров, чтобы создать ощущение сжатых кадров, записанных или переданных на портативную камеру.