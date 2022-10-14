Французский разработчик показал свой будущий реалистичный шутер

Французский разработчик показал шутер, над которым он сейчас работает. Работа художника esankiy тяжело отличима от реальной жизни. К сожалению, кроме видео, о проекте мало что известно, но выглядит все равно шикарно
Под видео есть множество комментариев от людей, которым на мгновение показалось, что они смотрят реальные кадры. Движения персонажей нестабильны, а оружие ведет себя достаточно натурально. Экран сделан размытым и артефактным с помощью фильтров, чтобы создать ощущение сжатых кадров, записанных или переданных на портативную камеру.
Если честно, то хочется, чтобы этот проект увидел свет, выглядит свежо и необычно.