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1 час назад

Gotham Knights займёт чуть больше 40 ГБ

Чемпионат.com

Аккаунт PlayStation Game Size в «Твиттере» раскрыл размер кооперативного экшена Gotham Knights. На PS5 игра займёт 41 ГБ. Предзагрузка для тех, кто сделал предзаказ, стартует 19 октября — за два дня до выхода тайтла.

Разработчики раскрыли размер Gotham Knights
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для владельцев Xbox предзагрузка началась ещё 8-го числа, а размер игры составил 43 ГБ.

Скриншот

Gotham Knights представляет собой кооперативный экшен в открытом мире. Сюжет расскажет о том, как Готэм будет переживать смерть Бэтмена. На защиту города встанут преемники Тёмного рыцаря: Найтвинг, Красный колпак, Бэтгёрл и Робин.

Ранее разработчики раскрыли минимальные системные требования проекта. С ними можно ознакомиться в отдельном материале. Вероятно, рекомендуемые требования станут известны скоро.

Релиз игры состоится 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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