Стали известны лучшие карточки для фэнтези-лиги The International 2022 по Dota 2

Пользователь Reddit рассказал об игроках, которые собирают больше всего очков в фэнтези-лиге боевого пропуска Dota 2, посвящённой The International 2022.
Согласно подсчётам, на последнем крупном турнире по среднему показателю набранных фэнтези-пойнтов лидировали следующие игроки:
Геймер также поделился табличкой с самыми полезными бонусами на разные роли. Если у вас две карточки одного игрока, то стоит помнить — саппорты получают больше всего фэнтези-очков за варды, а для кор-игроков одинаково актуально количество убийств, смертей и уничтоженных вышек и участие в тимфайте.
Мы подготовили свой вариант фэнтези-состава на 15 октября — как нам кажется, он способен принести достаточно много очков. Также указаны запасные варианты на случай, если у вас есть не все карточки.
Состав «Чемпионата» на фэнтези-лигу в Dota 2, 15 октября:
За предсказания в разделе «фэнтези» игроки каждый день будут получать очки боевого пропуска — всего за время The International таким образом можно будет повысить 15 уровней.
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