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1 час назад

NVIDIA научилась бороться с завышением цен на видеокарты из-за перекупов

Ferra.ru

В 2020-2021 годах многие столкнулись с невозможностью купить видеокарты NVIDIA RTX 30XX по адекватной цене. Виной всему не только дефицит полупроводников, но и перекупы, массово скупавшие устройства за считанные секунды.

NVIDIA научилась бороться с завышением цен на видеокарты из-за перекупов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такое положение вряд ли могло кого-нибудь обрадовать, кроме самих перекупов, наживающихся на любителей ПК-гейминга.

И вот, наконец-то, компания NVIDIA нашла способ бороться с ними. Сообщается, что производитель представил маркетинговую программу Verified Priority Access. Её суть заключается в предоставлении добросовестным пользователям эксклюзивной возможности купить видеокарту RTX 4090 без борьбы за имеющиеся складские запасы.

Ferra.ru

При этом важно отметить, что доступ к программе получат лишь владельцы подтверждённого аккаунта в фирменной утилите GeForce Experience. Зато она позволяет им не зависеть от скорости работы ботов перекупов, т.к. возможность купить видеокарту будет предоставляться им без какой-либо очереди.

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