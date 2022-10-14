NVIDIA научилась бороться с завышением цен на видеокарты из-за перекупов

В 2020-2021 годах многие столкнулись с невозможностью купить видеокарты NVIDIA RTX 30XX по адекватной цене. Виной всему не только дефицит полупроводников, но и перекупы, массово скупавшие устройства за считанные секунды.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Такое положение вряд ли могло кого-нибудь обрадовать, кроме самих перекупов, наживающихся на любителей ПК-гейминга.

И вот, наконец-то, компания NVIDIA нашла способ бороться с ними. Сообщается, что производитель представил маркетинговую программу Verified Priority Access. Её суть заключается в предоставлении добросовестным пользователям эксклюзивной возможности купить видеокарту RTX 4090 без борьбы за имеющиеся складские запасы.

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