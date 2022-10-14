Вышла эротическая фигурка Люси из Cyberpunk: Edgerunners

Производитель фигурок Anonymous Studio не стал отставать от своего конкурента в лице ABsinthe Studio и выпустил собственную версию героини аниме Cyberpunk: Edgerunners по имени Люси.
Изготовитель анонсировал всего два варианта фигурки. В первом девушка облачена в классический костюм, а во втором предстает полностью голой, демонстрируя грудь и попу красивой формы. Очевидно, что стандартное издание стоит 11 тысяч рублей, а делюкс — 17 тысяч рублей.
К сожалению, китайский производитель не указал параметры фигурки Люси. Ориентировочно, она будет ростом около 50–60 см.