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1 час назад

Вышла эротическая фигурка голой Люси из Cyberpunk: Edgerunners

Cq.ru

Производитель фигурок Anonymous Studio не стал отставать от своего конкурента в лице ABsinthe Studio и выпустил собственную версию героини аниме Cyberpunk: Edgerunners по имени Люси.

Вышла эротическая фигурка Люси из Cyberpunk: Edgerunners
Фото: Cq.ruCq.ru

Изготовитель анонсировал всего два варианта фигурки. В первом девушка облачена в классический костюм, а во втором предстает полностью голой, демонстрируя грудь и попу красивой формы. Очевидно, что стандартное издание стоит 11 тысяч рублей, а делюкс — 17 тысяч рублей.

Cq.ru

К сожалению, китайский производитель не указал параметры фигурки Люси. Ориентировочно, она будет ростом около 50–60 см.

Игры,Anonymous,
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