Вышла эротическая фигурка Люси из Cyberpunk: Edgerunners

Производитель фигурок Anonymous Studio не стал отставать от своего конкурента в лице ABsinthe Studio и выпустил собственную версию героини аниме Cyberpunk: Edgerunners по имени Люси.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Изготовитель анонсировал всего два варианта фигурки. В первом девушка облачена в классический костюм, а во втором предстает полностью голой, демонстрируя грудь и попу красивой формы. Очевидно, что стандартное издание стоит 11 тысяч рублей, а делюкс — 17 тысяч рублей.

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