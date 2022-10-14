Системные требования «Человека-паука: Майлз Моралес» для ПК

Сегодня Sony назначила точную дату выхода супергеройского приключения «Человек-паук: Майлз Моралес» на ПК. Игра выйдет на платформе 18 ноября. Издатель вдогонку обнародовал подробные системные требования экшена.
ПК-версия «Майлза Моралеса» получит современную трассировку лучей, разблокированную частоту кадров, а также поддержку широкоформатных мониторов, вариативную настройку управления на клавиатуре и мыши и другие улучшения.
Подробные системные требования игры «Человек-паук: Майлз Моралес»
Минимальные (720р при 30 FPS)
Качество графики: очень низкое.
Качество графики: очень низкое.
Рекомендуемые (1080р при 60 FPS)
Качество графики: среднее.
Высокие (4К при 60 FPS)
Качество графики: очень высокое.
Трассировка лучей (1440р при 60 FPS или 4К при 30 FPS)
Качество графики: высокое.
Качество рейтрейсинга: высокое.
Полная трассировка лучей (4К при 60 FPS)
Качество графики: высокое.