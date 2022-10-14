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1 час назад

Системные требования «Человека-паука: Майлз Моралес» для ПК

Чемпионат.com

Сегодня Sony назначила точную дату выхода супергеройского приключения «Человек-паук: Майлз Моралес» на ПК. Игра выйдет на платформе 18 ноября. Издатель вдогонку обнародовал подробные системные требования экшена.

Системные требования «Человека-паука: Майлз Моралес» для ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

ПК-версия «Майлза Моралеса» получит современную трассировку лучей, разблокированную частоту кадров, а также поддержку широкоформатных мониторов, вариативную настройку управления на клавиатуре и мыши и другие улучшения.

Подробные системные требования игры «Человек-паук: Майлз Моралес»

Минимальные (720р при 30 FPS)

Качество графики: очень низкое.

  • Процессор — Intel Core i3-4160 или эквивалент AMD.
  • Видеокарта — GTX 950 или эквивалент AMD.
  • Оперативная память — 8 ГБ.
  • Место на диске (HDD) — 75 ГБ.

Качество графики: очень низкое.

Рекомендуемые (1080р при 60 FPS)

Качество графики: среднее.

  • Процессор — Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Видеокарта — GTX 1060 или Radeon RX 580.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Высокие (4К при 60 FPS)

Качество графики: очень высокое.

  • Процессор — Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600.
  • Видеокарта — RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Трассировка лучей (1440р при 60 FPS или 4К при 30 FPS)

Качество графики: высокое.

Качество рейтрейсинга: высокое.

  • Процессор — Intel Core i5-11600k или AMD Ryzen 7 3700X.
  • Видеокарта — RTX 3070 или Radeon RX 6900 XT.
  • Оперативная память — 16 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.

Полная трассировка лучей (4К при 60 FPS)

Качество графики: высокое.

Качество рейтрейсинга: очень высокое.
  • Процессор — Intel Core i7-12700k или AMD Ryzen 9 5900X.
  • Видеокарта — RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT.
  • Оперативная память — 32 ГБ.
  • Место на диске (SSD) — 75 ГБ.
Игры,Intel,
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