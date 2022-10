Абсолютно всё, что нужно знать о The International 2022 по Dota 2

Уже утром в Сингапуре состоятся первые матчи The International 2022 — главного турнира по игре Dota 2 . Лучшие команды мира до конца месяца будут вести ожесточённую борьбу за престижный трофей и огромный призовой фонд в миллионы долларов.

Что вообще такое The International?

Чемпионат мира по Dota 2 ежегодно проводится летом или в первой половине осени. Первый The International в 2011 году был по сути анонсом новой игры в рамках выставки gamescom — чтобы привлечь внимание к своей версии популярной модификации Defense of the Ancients (DotA) для Warcraft 3, разработчики из Valve анонсировали неслыханный для киберспорта нулевых призовой фонд в размере $ 1,6 млн.