Наши на The International 2022: кто представляет Россию на турнире по Dota 2

15 октября начнется групповой этап The International 2022, и в этом году крупнейший турнир по Dota 2 примечателен тем, что отборочные соревнования прошли сразу два коллектива из РФ: прошлогодние победители Team Spirit и новички из BetBoom Team. Вкратце рассказываем, что нужно знать об обеих командах.

Фото: из архива Team Spirit из архива Team Spirit

Team Spirit

Видео дня

Год основания: 2015

Призовые: $18 908 191

Процент выигрышей: 56% (639 матчей)

Текущий состав команды

Илья «yatorogod» Мулярчук — керри

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек — мид

Магомед «Collapse» Халилов — оффлейн

Мирослав «Mira» Колпаков — семи-саппорт

Ярослав «Miposhka» Найденов — фулл-саппорт

Достижения

Чемпионат России по киберспорту 2019 — 3 место

The International 2021 — победители

PGL Arlington Major 2022 — победители

Team Spirit появилась благодаря группе игроков из СНГ, которые остались без контрактов на новый сезон после завершения The International 2015 года. Обездоленные атлеты сбились в коллектив под названием CIS Rejects, в составе которого эффектно выступили на ряде онлайн-турниров. Позднее, когда к команде присоединился Роман «RAMZES666» Кушнарев, CIS Rejects пробились на StarLadder — вскоре после этого сформировалась официальная организация Team Spirit. Впрочем, более-менее значимых результатов она начала добиваться лишь после 2016 года, претерпев полное изменение ростера.

Team Spirit является победителем The International 2021 и обладательницей самого большого денежного приза за всю историю турнира. Команде предстоит защитить чемпионский титул: ранее это смогла сделать лишь европейская команда OG, которая заняла первое место дважды подряд — на The International 2018 и 2019.

BetBoom Team

Год основания: 2022

Призовые: $47 500

Процент выигрышей: 71% (45 матчей)

Текущий состав

Никита «Daxak» Кузьмин — керри

Денис «larl» Сигитов — мид

Евгений «Noticed» Игнатенко — оффлейн

Владимир «RodjER» Никогосян — семи-саппорт

Акбар «SoNNeikO» Бутаев — фулл-саппорт

Достижения

Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 — Восточная Европа — победители

Winline Dota 2 Champions League Season 9 — победители

Winline Dota 2 Champions League Season 14 — победители