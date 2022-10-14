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32 минуты назад

Наши на The International 2022: кто представляет Россию на турнире по Dota 2

Мария Иванова

15 октября начнется групповой этап The International 2022, и в этом году крупнейший турнир по Dota 2 примечателен тем, что отборочные соревнования прошли сразу два коллектива из РФ: прошлогодние победители Team Spirit и новички из BetBoom Team. Вкратце рассказываем, что нужно знать об обеих командах.

Наши на The International 2022: кто представляет Россию на турнире по Dota 2
Фото: из архива Team Spiritиз архива Team Spirit

Team Spirit

Видео дня
  • Год основания: 2015
  • Призовые: $18 908 191
  • Процент выигрышей: 56% (639 матчей)

Текущий состав команды

  • Илья «yatorogod» Мулярчук — керри
  • Александр «TORONTOTOKYO» Хертек — мид
  • Магомед «Collapse» Халилов — оффлейн
  • Мирослав «Mira» Колпаков — семи-саппорт
  • Ярослав «Miposhka» Найденов — фулл-саппорт

Достижения

  • Чемпионат России по киберспорту 2019 — 3 место
  • The International 2021 — победители
  • PGL Arlington Major 2022 — победители

Team Spirit появилась благодаря группе игроков из СНГ, которые остались без контрактов на новый сезон после завершения The International 2015 года. Обездоленные атлеты сбились в коллектив под названием CIS Rejects, в составе которого эффектно выступили на ряде онлайн-турниров. Позднее, когда к команде присоединился Роман «RAMZES666» Кушнарев, CIS Rejects пробились на StarLadder — вскоре после этого сформировалась официальная организация Team Spirit. Впрочем, более-менее значимых результатов она начала добиваться лишь после 2016 года, претерпев полное изменение ростера.

Team Spirit является победителем The International 2021 и обладательницей самого большого денежного приза за всю историю турнира. Команде предстоит защитить чемпионский титул: ранее это смогла сделать лишь европейская команда OG, которая заняла первое место дважды подряд — на The International 2018 и 2019.

BetBoom Team

  • Год основания: 2022
  • Призовые: $47 500
  • Процент выигрышей: 71% (45 матчей)

Текущий состав

  • Никита «Daxak» Кузьмин — керри
  • Денис «larl» Сигитов — мид
  • Евгений «Noticed» Игнатенко — оффлейн
  • Владимир «RodjER» Никогосян — семи-саппорт
  • Акбар «SoNNeikO» Бутаев — фулл-саппорт

Достижения

  • Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 — Восточная Европа — победители
  • Winline Dota 2 Champions League Season 9 — победители
  • Winline Dota 2 Champions League Season 14 — победители

Молодой коллектив, первый состав которого сложился из бывших членов команды Winstrike Team, временно заморозившей деятельность по Dota 2. Буквально через неделю после этого все игроки в полном составе перешли в BetBoom Team, и всего за полгода добились неплохих результатов. На квалификационных играх The International 2022 команда обыграла прежних фаворитов СНГ-региона — Virtus.pro и Natus Vincere; Владимир «RodjER» Никогосян также получил титул лучшего игрока отборочного турнира. Пока сложно сказать, высоки ли шансы BetBoom Team на победу, но на предварительной стадии соревнований коллектив выступил отлично.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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