Наши на The International 2022: кто представляет Россию на турнире по Dota 2

15 октября начнется групповой этап The International 2022, и в этом году крупнейший турнир по Dota 2 примечателен тем, что отборочные соревнования прошли сразу два коллектива из РФ: прошлогодние победители Team Spirit и новички из BetBoom Team. Вкратце рассказываем, что нужно знать об обеих командах.
Team Spirit появилась благодаря группе игроков из СНГ, которые остались без контрактов на новый сезон после завершения The International 2015 года. Обездоленные атлеты сбились в коллектив под названием CIS Rejects, в составе которого эффектно выступили на ряде онлайн-турниров. Позднее, когда к команде присоединился Роман «RAMZES666» Кушнарев, CIS Rejects пробились на StarLadder — вскоре после этого сформировалась официальная организация Team Spirit. Впрочем, более-менее значимых результатов она начала добиваться лишь после 2016 года, претерпев полное изменение ростера.
Team Spirit является победителем The International 2021 и обладательницей самого большого денежного приза за всю историю турнира. Команде предстоит защитить чемпионский титул: ранее это смогла сделать лишь европейская команда OG, которая заняла первое место дважды подряд — на The International 2018 и 2019.
Молодой коллектив, первый состав которого сложился из бывших членов команды Winstrike Team, временно заморозившей деятельность по Dota 2. Буквально через неделю после этого все игроки в полном составе перешли в BetBoom Team, и всего за полгода добились неплохих результатов. На квалификационных играх The International 2022 команда обыграла прежних фаворитов СНГ-региона — Virtus.pro и Natus Vincere; Владимир «RodjER» Никогосян также получил титул лучшего игрока отборочного турнира. Пока сложно сказать, высоки ли шансы BetBoom Team на победу, но на предварительной стадии соревнований коллектив выступил отлично.