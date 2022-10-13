Свежий патч Elden Ring внёс серьёзные изменения в баланс PvP

Разработчики хардкорного экшена Elden RIng из студии FromSoftware выпустили для игры свежий патч под номером 1.07. Его уже можно загрузить на всех платформах, на которых доступна игра.

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Глобально апдейт внёс изменения в баланс, заклинания, навыки, заклинания, оружие и PvP. Так, теперь многие заклинания будут требовать меньше маны и быстрее кастоваться, а ряду навыков увеличили наносимый урон и время действия. К тому же в PvP скорректировали баланс при сражения с другими игроками.

Помимо этого, авторы исправили ряд багов и ошибок. К примеру, теперь многопользовательская игра на PS4 и PS5 будет работать лучше, а геймеры не смогут получить доступ к закрытым локациями с помощью манипуляций. Несмотря на все апдейты, FromSoftware до сих пор не исправила проблемы с подтормаживанием игры на всех платформах.