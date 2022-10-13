EA по ошибке открыла режим к ЧМ-2022 в FIFA 23

Вместе с релизом крупного патча EA по ошибке добавила в FIFA 23 отдельный режим, посвящённый чемпионату мира по футболу — 2022. Многие геймеры на PlayStation сообщили, что в главном меню появилась отдельная плашка с кодовыми символами, при выборе которой пользователей отправляют в режим ЧМ-2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как сообщают пользователи, в обычных матчах можно сыграть за одну из 48 сборных, в то время как на турнир попали лишь 32 команды. Безусловно, режим пока недоработан и к релизу появится интеграция с Ultimate Team, а прямо сейчас EA в спешке удаляет его из игры.

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