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1 час назад

EA по ошибке открыла режим к ЧМ-2022 в FIFA 23

Чемпионат.com

Вместе с релизом крупного патча EA по ошибке добавила в FIFA 23 отдельный режим, посвящённый чемпионату мира по футболу — 2022. Многие геймеры на PlayStation сообщили, что в главном меню появилась отдельная плашка с кодовыми символами, при выборе которой пользователей отправляют в режим ЧМ-2022.

EA по ошибке открыла режим к ЧМ-2022 в FIFA 23
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщают пользователи, в обычных матчах можно сыграть за одну из 48 сборных, в то время как на турнир попали лишь 32 команды. Безусловно, режим пока недоработан и к релизу появится интеграция с Ultimate Team, а прямо сейчас EA в спешке удаляет его из игры.

Скриншот

Полноценный релиз ивента, приуроченного к чемпионату миру по футболу — 2022, должен состояться ближе к старту турнира — до 20 ноября. Так что новостей о режиме не стоит ждать как минимум до следующего месяца.

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