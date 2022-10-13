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1 час назад

Microsoft: подписку Xbox Game Pass не дают выпустить на PlayStation

Чемпионат.com

Microsoft продолжает оправдываться перед британским регулятором по поводу поглощения Activision Blizzard. В этот раз американская компания вновь решила надавить на больные места Sony и рассказала, что Game Pass нет на PlayStation только из-за отказа японской корпорации.

Подписку Xbox Game Pass не дают выпустить на PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также в Microsoft утверждают, что Sony хочет защитить прибыль от продаж своих новинок, поэтому не предлагает подобные игры на старте в PS Plus. И это в отличии от компании Сатьи Наделлы, которая все свои новые проекты сразу же отправляет в сервис Game Pass.

Наконец, в Microsoft заявили, что выход новых частей Call of Duty в Game Pass никак не повредит продажам на PlayStation. Американская корпорация и раньше пыталась договориться с Activision о подобной стратегии релиза, одна та постоянно отказывала.

Если ведомство Британии одобрит сделку Microsoft, то поглощение Activision Blizzard будет завершено до конца июня 2023 года. В противном случае поглощение задержится на неопределённый срок или может быть вовсе отменено.

Игры,Microsoft,
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