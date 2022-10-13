Мобильное приложение Steam полностью сменило дизайн

В приложении обновили дизайн и фреймворк, а добавили свежие функции. К примеру, теперь можно войти в ваш аккаунт Steam по QR-коду без ввода пароля и совершать удалённую загрузку игр на ПК через смартфон. Ешё можно настраивать уведомления, вкладки и подключить к приложению сразу несколько аккаунтов.