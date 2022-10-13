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1 час назад

Мобильное приложение Steam полностью сменило дизайн. Оно уже вышло на iOS и Android

Чемпионат.com

Valve объявила о выпуске обновлённого мобильного приложения Steam. Его уже можно скачать на ваши устройства через Google Play и App Store.

Мобильное приложение Steam полностью сменило дизайн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В приложении обновили дизайн и фреймворк, а добавили свежие функции. К примеру, теперь можно войти в ваш аккаунт Steam по QR-коду без ввода пароля и совершать удалённую загрузку игр на ПК через смартфон. Ешё можно настраивать уведомления, вкладки и подключить к приложению сразу несколько аккаунтов.

Ещё Valve делает большой акцент на безопасности своих пользователей и двухфакторной аутентификации.

Мы улучшили безопасность аккаунтов на всей платформе Steam, в том числе обновив процесс входа в браузере и в настольном клиенте, поэтому мобильное приложение — это лучший способ защитить свой аккаунт с помощью двухфакторной аутентификации.

В будущем разработчики приложения добавят возможность входить с помощью QR-кода на Steam Deck, введут новые типы уведомлений и список авторизованных устройств в настольном клиенте и браузере.

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