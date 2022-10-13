Мобильное приложение Steam полностью сменило дизайн

Valve объявила о выпуске обновлённого мобильного приложения Steam. Его уже можно скачать на ваши устройства через Google Play и App Store.
Ещё Valve делает большой акцент на безопасности своих пользователей и двухфакторной аутентификации.
Мы улучшили безопасность аккаунтов на всей платформе Steam, в том числе обновив процесс входа в браузере и в настольном клиенте, поэтому мобильное приложение — это лучший способ защитить свой аккаунт с помощью двухфакторной аутентификации.
В будущем разработчики приложения добавят возможность входить с помощью QR-кода на Steam Deck, введут новые типы уведомлений и список авторизованных устройств в настольном клиенте и браузере.