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1 час назад

Прошла жеребьёвка группового этапа The International. Spirit и BetBoom — в разных группах

Чемпионат.com

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 опубликовали состав подгрупп основного этапа турнира.

Прошла жеребьёвка группового этапа The International
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В каждую из двух групп попали 10 команд, которые с 15 по 18 октября сыграют в формате «каждый с каждым». Участники, занявшие 1-4-е места, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 5-8-е места — в нижнюю, остальные покинут турнир.

Две российские команды, Team Spirit и BetBoom Team, были разведены по разным подгруппам. «Драконы» сразятся в том числе с Entity Gaming и Team Secret, а команда Никиты Daxak Кузьмина — с PSG.LGD и OG.

Скриншот

Матчи будут проходить параллельно на пяти трансляциях. Первые игры запланированы на 15 октября 5:00 мск.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage Qualifier (15-18 октября) бесплатно по ссылке.

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