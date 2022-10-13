Прошла жеребьёвка группового этапа The International

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 опубликовали состав подгрупп основного этапа турнира.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В каждую из двух групп попали 10 команд, которые с 15 по 18 октября сыграют в формате «каждый с каждым». Участники, занявшие 1-4-е места, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 5-8-е места — в нижнюю, остальные покинут турнир.

Две российские команды, Team Spirit и BetBoom Team, были разведены по разным подгруппам. «Драконы» сразятся в том числе с Entity Gaming и Team Secret, а команда Никиты Daxak Кузьмина — с PSG.LGD и OG.

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Матчи будут проходить параллельно на пяти трансляциях. Первые игры запланированы на 15 октября 5:00 мск.