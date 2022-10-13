В файтинг MultiVersus добавили Страйпа из «Гремлинов»

Разработчики популярного файтинга MultiVersus из студии First Player Games выпустили для игры обновление, с выходом которого в проекте появился милый Страйп — антагонист из «Гремлинов».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Авторы также показали геймплейный трейлер за Страйпа. В распоряжении персонажа острые когти, клыки, бензопила и другие средства борьбы с противниками.

Вместе с этим обновлением разработчики также исправили многие ошибки и улучшили баланс. Также были внесены изменения в некоторых героев. Вполне вероятно, что скоро в MultiVersus добавят Джокера из мультсериалов про Бэтмена. Намёки на это обнаружили датамайнеры в файлах игры.