Игры Wargaming официально переименовали в России

Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили свои названия на «Мир танков» и «Мир кораблей». Как сообщает РИА Новости, название также сменилось и у World of Tanks Blitz — теперь она называется Tanks Blitz.
Отметим, что игры под новыми названиями также появились и на официальном сайте компании Lesta.
Окончательные изменения произошли 1 июля — кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» передала свою долю в белорусской компании «Гейм стрим» и российской студии Lesta бизнесмену Малику Хатажаеву.