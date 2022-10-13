Игры Wargaming официально переименовали в России

Напомним, что в апреле компания Wargaming, которая разработала игры World of Tanks и World of Warships, официально объявила об уходе из России и Белоруссии. По заявлению организации, с 31 марта ее игровой бизнес на территории стран находится под управлением петербургского разработчика Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming.