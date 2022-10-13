В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
34 минуты назад

Игры World of Tanks и World of Warships сменили названия в России

Никита Бородкин

Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили свои названия на «Мир танков» и «Мир кораблей». Как сообщает РИА Новости, название также сменилось и у World of Tanks Blitz — теперь она называется Tanks Blitz.

Игры Wargaming официально переименовали в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что игры под новыми названиями также появились и на официальном сайте компании Lesta.

Напомним, что в апреле компания Wargaming, которая разработала игры World of Tanks и World of Warships, официально объявила об уходе из России и Белоруссии. По заявлению организации, с 31 марта ее игровой бизнес на территории стран находится под управлением петербургского разработчика Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming.

Окончательные изменения произошли 1 июля — кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» передала свою долю в белорусской компании «Гейм стрим» и российской студии Lesta бизнесмену Малику Хатажаеву.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители