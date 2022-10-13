В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Система убеждения, реализм и более 250 тыс. строк диалогов: детали Starfield

Чемпионат.comиещё 3

На официальном канале Bethesda вышло интервью с главой компании и геймдиректором проекта Тоддом Говардом. В нём разработчик раскрыл некоторые детали Starfield, рассказав подробнее про реализм, диалоги и многое другое.

Детали Starfield: система убеждения, реализм и более 250 тыс. строк диалогов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего в игре будет более 250 тыс. строк диалогов. Для сравнения: для Fallout 4 создали более 110 тыс. строк, а в The Elder Scrolls 5: Skyrim их было около 60 тыс. По количеству разговоров новая ролевая игра Bethesda явно опередит предшественниц. Ещё показали, как будут выглядеть сами диалоги. Также в игру добавили систему убеждения, чтобы у игроков было разнообразие.

Авторы Starfield не хотели сильно ударяться в реализм, поскольку тогда геймерам было бы слишком скучно играть. К примеру, в проекте у корабля не будет заканчиваться топливо, а некоторыми законами физики будут пренебрегать.

Сеттинг Starfield пришёл к Тодду Говарду не случайно. Он вдохновлялся SunDog: Frozen Legacy для Apple II и настолкой Traveller.

Интервью с Тоддом Говардом

Starfield выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series.

Игры,Тодд Говард,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители