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29 минут назад

Теперь в Diablo Immortal можно создавать пятизвёздочные самоцветы. Но это долгий процесс

Чемпионат.com

Blizzard объявила, что теперь в Diablo: Immortal можно создавать легендарные пятизвёздочные самоцветы без дополнительного вливания денег. Опция полностью бесплатная, но есть нюанс.

Теперь в Diablo Immortal можно создавать пятизвёздочные самоцветы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для создания пятизвёздочных самоцветов необходим новый ресурс — теллурические жемчужины. Их можно получить тремя способами:

  • обмениваться эфесами с лейтенантом Физрией, торговцем эфесами в Вестмарше;
  • участвовать во временных событиях;
  • приобретать некоторые пакеты во внутриигровом магазине, такие как «Припасы искателя» и «Припасы покорителя порталов».

По заверению издания GamesRadar+, чтобы создать такой самоцвет, необходимо гриндить около 40 недель (280 дней), если не учитывать временные события. Журналисты, иронизируя, отметили, что один пятизвёздочный самоцвет в мобильной Diablo гриндится дольше, чем легендарный скин в Overwatch 2.

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