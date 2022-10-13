Теперь в Diablo Immortal можно создавать пятизвёздочные самоцветы

Blizzard объявила, что теперь в Diablo : Immortal можно создавать легендарные пятизвёздочные самоцветы без дополнительного вливания денег. Опция полностью бесплатная, но есть нюанс.

По заверению издания GamesRadar+, чтобы создать такой самоцвет, необходимо гриндить около 40 недель (280 дней), если не учитывать временные события. Журналисты, иронизируя, отметили, что один пятизвёздочный самоцвет в мобильной Diablo гриндится дольше, чем легендарный скин в Overwatch 2.