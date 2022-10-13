Королевскую битву по Final Fantasy 7 решили добить

Несмотря на регулярное обновление контента, мы в итоге не смогли предоставить то, чего заслуживает наша аудитория. Поэтому мы приняли трудное решение — прекратить поддержку Final Fantasy 7: The First Soldier. Благодарим всех за то, что поддерживали этот проект!