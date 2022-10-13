В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Королевскую битву по Final Fantasy 7 решили добить

Чемпионат.com

Square Enix решила прекратить поддержку мобильной королевской битвы Final Fantasy 7: The First Soldier. Игра вышла в релиз на девайсах под управлением iOS и Android 17 ноября 2021 года.

Королевскую битву по Final Fantasy 7 решили добить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Серверы тайтла прекратят работу 11 января 2023 года. Издатель поблагодарил пользователей за поддержку проекта.

Несмотря на регулярное обновление контента, мы в итоге не смогли предоставить то, чего заслуживает наша аудитория. Поэтому мы приняли трудное решение — прекратить поддержку Final Fantasy 7: The First Soldier. Благодарим всех за то, что поддерживали этот проект!

Издатель готовит продолжение ремейка первой Final Fantasy 7. Летом авторы заявили, что вторая часть переосмысления не выйдет на PS4 — она будет доступна только на более мощной PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители