Стало известно, кто возглавил четвёртую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 19 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила огромный патч, в котором исправила вылеты на ПК и переработала многие игровые механики. Он уже доступен на ПК и консолях.