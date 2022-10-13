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1 час назад

Канселу и Доннарумма возглавили четвёртую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Чемпионат.com

EA выпустила четвёртую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшими игроками недели стали крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу и голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма с рейтингом 89.

Стало известно, кто возглавил четвёртую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Лучшие карточки четвёртой недели в FIFA 23 Ultimate Team
  • Жоау Канселу — 89
  • Джанлуиджи Доннарумма — 89
  • Фикайо Томори — 86
  • Педри — 86
  • Мэйсон Маунт — 86
  • Анхель Корреа — 85
  • Габриэл Мартинелли — 84
  • Бруно Гимарайнс — 84
Чемпионат.com

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 19 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила огромный патч, в котором исправила вылеты на ПК и переработала многие игровые механики. Он уже доступен на ПК и консолях.

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