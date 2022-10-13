FIFA создала в Roblox свою FIFA 23

FIFA World предлагает различные социальные пространства, где пользователи могут соревноваться в мини-играх. В этой среде игрокам позволено свободно общаться, зарабатывать награды и коллекционировать виртуальные предметы. В FIFA World также планируются трансляции «специально разработанного видеоконтента» из стримингового сервиса FIFA+.