FIFA создала в Roblox свою FIFA 23

FIFA объявила о сотрудничестве с игровой мобильной платформой Roblox. Партнёры запустили совместный проект — FIFA World. В видении авторов тайтл способен погрузить юных геймеров в «захватывающую виртуальную игровую среду», которая воспевает «силу футбола и богатую историю главных событий этого вида спорта».
Мы считаем, что весёлое времяпровождение с друзьями, которые живут в разных уголках планеты — это уникальный опыт, который зачастую невозможно повторить в реальности.
FIFA решила прекратить отношения с EA в начале этого года. В результате разрыва с 2023 года знаменитая футбольная серия игрового издателя будет переименована в EA Sports.