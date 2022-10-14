Легенду Dota 2 лишили работы на TI 2022 за отказ рекламировать презервативы

Китайские игроки в Dota 2 рассказали о том, что известного в прошлом игрока и действующего комментатора Лю Sylar Цзя Цзюня отстранили от работы в студии освещения на The International 2022.

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Финалист чемпионата мира 2014 года в составе Vici Gaming отказался читать рекламный текст Perfect World, которая занимается проведением трансляции TI11 на китайском языке. Сообщается, что текст был связан с рекламой презервативов.

Судя по всему, речь идёт о контрацептивах от Jissbon — перед стартом The International компания выпустила специальную коллекцию презервативов к старту турнира. В случае победы на чемпионате китайской команды PSG.LGD всем покупателям пообещали вернуть деньги.