На юбилей Dead Space покажут много геймплея ремейка

EA анонсировала новый геймплейный показ ремейка Dead Space. Оценить игровой процесс хоррора можно будет 14 октября в 18:00 по московскому времени. Сколько именно продлится презентация и какой эпизод покажут разработчики, неизвестно.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Twitch. EA сразу предупредила, что контент из игрового процесса предназначен для лиц старше 18 лет. Следить за трансляцией можно будет на YouTube

Стрим приурочат к 14-летию серии — релиз оригинальной Dead Space состоялся как раз в середине октября 2007 года.