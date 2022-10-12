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49 минут назад

Режиссер Джон Карпентер признался, что предпочитает играть в Fallout 76

Газета.Ru

Режиссер Джон Карпентер, автор фильма «Нечто» и серии «Хэллоуин» в интервью Avclub признался, что в последнее время предпочитает играть в Fallout 76.

Режиссер Джон Карпентер назвал любимую игру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он уточнил, что провел уже немало часов за игрой от Bethesda, так как ему нравится свобода действий, большое количество внутриигрового контента и возможность исследовать мир. Режиссер добавил, что у него остается время на игры вроде Crash Bandicoot или Ratchet And Clank.

Карпентер признался, что пока не успел поиграть в Elden Ring — новинку от Хидэтака Миядзаки. По словам режиссера, он бы хотел поработать над саундтреком для видеоигры или снять экранизацию культовой трилогии Dead Space.

Игры,Джон Карпентер,
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