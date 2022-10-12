В популярной игре теперь можно заказать настоящую пиццу, не выходя из игры

Моддер The Elder Scrolls IV: Oblivion сделал так, что игроки теперь могут заказать себе настоящую пиццу, которую доставят прямо к ним. При этом для этого даже не придется выходить из игры, достаточно поговорить с игровым персонажем.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Моддеру Nikies42 со своим “детищем”, которое он назвал "Pizzablivion", как заметил PCGamer, удалось создать способ заказа пиццы в Domino's. Немного потрудившись, игроки смогут использовать нового персонажа, который носит имя Pizza Black, чтобы получить настоящую пиццу, доставленную к двери игрока.

Во время общения с персонажем создатся заказ на:

30-сантиметровую пиццу на тонком тесте.



8 чесночных гриссини.



Бутылку Fuze Lemon Tea (600 мл).