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41 минуту назад

В The Elder Scrolls IV: Oblivion теперь можно заказать настоящую пиццу, не выходя из игры

Ferra.ru

Моддер The Elder Scrolls IV: Oblivion сделал так, что игроки теперь могут заказать себе настоящую пиццу, которую доставят прямо к ним. При этом для этого даже не придется выходить из игры, достаточно поговорить с игровым персонажем.

В популярной игре теперь можно заказать настоящую пиццу, не выходя из игры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Моддеру Nikies42 со своим “детищем”, которое он назвал "Pizzablivion", как заметил PCGamer, удалось создать способ заказа пиццы в Domino's. Немного потрудившись, игроки смогут использовать нового персонажа, который носит имя Pizza Black, чтобы получить настоящую пиццу, доставленную к двери игрока.

Во время общения с персонажем создатся заказ на:

  • 30-сантиметровую пиццу на тонком тесте.
  • 8 чесночных гриссини.
  • Бутылку Fuze Lemon Tea (600 мл).

Весь заказ будет стоить $28,23. Важно, чтобы игроки отредактировали файл с расширением “.py” и заранее ввели правильные данные доставки. Немного “пошаманив” с файлами можно изменить состав заказа.

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