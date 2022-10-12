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16 минут назад

FIFA 23 показала рекордный старт продаж за всю историю бренда

Electronic Arts объявила о рекордном старте FIFA 23. Всего за неделю в футбольный симулятор сыграло более 10,3 млн игроков — судя по всему, в эту цифру вошли как покупатели, так и подписчики сервиса EA Play, которым предоставили 10 часов в раннем доступе.

FIFA 23 показала рекордный старт продаж за всю историю бренда
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Реакция наших фанатов была просто невероятной, и мы очень рады, что сообщество FIFA 23 в этом году достигло невероятных показателей. Учитывая грядущие чемпионаты мира по футболу среди мужчин и женщин, а также обновления женского клубного контента, игроков ждёт много сюрпризов. Мы только начинаем предоставлять пользователям самый аутентичный и захватывающий футбольный опыт в индустрии.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее EA Sports выпустила крупный патч, который исправил вылеты на ПК и доработал множество игровых механик.

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