FIFA 23 показала рекордный старт продаж за всю историю бренда

Реакция наших фанатов была просто невероятной, и мы очень рады, что сообщество FIFA 23 в этом году достигло невероятных показателей. Учитывая грядущие чемпионаты мира по футболу среди мужчин и женщин, а также обновления женского клубного контента, игроков ждёт много сюрпризов. Мы только начинаем предоставлять пользователям самый аутентичный и захватывающий футбольный опыт в индустрии.