Запуск шутера Witchfire перенесли

Конечно, вас могут где-то закрыть, ключи для некоторых зон нужно искать или вы попадёте в зону с сильным боссом. Но теперь мир полностью открытый для изучения практически во все стороны.

</iframe</p></blockquote></div><div class="l2dv-"><p>В ближайшее время разработчики планируют поделиться свежими подробностями игры. Пока релиз Witchfire запланирован только для ПК.</p></div><div class="_124aN _3FjnO"><div></div></div><div></div><div class=""><div class=""><div class=""><div class="_1cgiz"><div id="adfox-442305842-2" class="banner--sponsored _1gx0Z" style="margin-bottom:3px;display:block"></div></div></div></div></div></div><div class="GCEGc"><div class="_2llj2" data-test="tag-list" data-blocks="tags"><span class="_1_9pC _2IiU0" data-test="tag-wrapper"><a data-index="1" data-blocks="click_tags_down_contentpage::1" data-test="tag-link" class="_2IMoF" href="/games/">Игры</a><span class="_3CZmk ZYmH9 undefined" data-test="tag-comma">,</span></span></div><a href="/games/49503185-v-witchfire-reshili-dobavit-polnostyu-otkrytyy-mir-v-itoge-vyhod-shutera-perenesli/comments/" class="_2VUse _2UsMP" rel="nofollow" data-blocks="comments_button::bottom"><span class="_1bjY6 XqbH_"><svg class="_3nfgi" pointer-events="none"><use 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5.518-3.286 6.2-3.286 0 0 .248-1.674-1.798-1.674-1.426 0-2.542.992-2.542.992l-.744-1.984c.434-.31 1.674-1.054 3.534-1.054 2.728 0 4.03 1.24 4.154 4.278v3.472zM6.696 5.526c0-1.612-1.55-2.17-2.604-2.232H2.728v4.402h1.364c1.054 0 2.604-.558 2.604-2.17zM4.34 1c2.79 0 5.146 1.55 5.146 4.526 0 3.038-2.356 4.526-5.208 4.526H2.79v4.96H0V1h4.34z"></path></svg></a><span class="rui__23dNRe-">18+</span></div></div><div class="rui__3CzmfzS"><div class="rui__39CD7LN"><a class="rui__3MlbQtt" title="Все новости" href="https://news.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=news_media">Все новости</a><div class="rui__263CvVT"><a class="rui__F9GKGFQ" href="https://news.rambler.ru/world/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=news_media" title="В мире">В мире</a><a class="rui__F9GKGFQ" href="https://news.rambler.ru/moscow_city/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=news_media" 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height="15" class="rui__3iteP6B"><path fill="currentColor" fill-rule="evenodd" d="M11.571 6.571l-.141-.141a.499.499 0 00-.707 0L7.5 9.652 4.278 6.43a.499.499 0 00-.707 0l-.141.141a.5.5 0 000 .707l3.717 3.717a.499.499 0 00.707 0l3.717-3.717a.5.5 0 000-.707M15 0v15M0 15V0"></path></svg>Ещё</button></div><div class="rui__39CD7LN"><a class="rui__3MlbQtt" title="Гороскопы" href="https://horoscopes.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=horoscopes">Гороскопы</a><div class="rui__263CvVT"><a class="rui__F9GKGFQ" href="https://horoscopes.rambler.ru/dreams/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=horoscopes" title="Сонник">Сонник</a><a class="rui__F9GKGFQ" href="https://horoscopes.rambler.ru/names/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=footer&utm_content=horoscopes" title="Значение имен">Значение имен</a><a class="rui__F9GKGFQ" 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type="button" class="rui__X4U8u0B"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="15" height="15" class="rui__3iteP6B"><path fill="currentColor" fill-rule="evenodd" d="M11.571 6.571l-.141-.141a.499.499 0 00-.707 0L7.5 9.652 4.278 6.43a.499.499 0 00-.707 0l-.141.141a.5.5 0 000 .707l3.717 3.717a.499.499 0 00.707 0l3.717-3.717a.5.5 0 000-.707M15 0v15M0 15V0"></path></svg>Ещё</button></div></div></div></div><footer class="rui__12e0w rui__GnM4u"><div class="rui__3YRCE rui__PPn2z"><div class="rui__6S7un"><div class="rui__1NJfp"><div class="rui__LT0Id"><a href="https://www.rambler.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">© Рамблер — главные новости России и мира, гороскопы, почта, поиск и другие полезные сервисы</a></div><div class="rui__LT0Id"><span data-blocks="mobile" icon="desktop">Мобильная версия</span></div><div class="rui__LT0Id"><a target="_blank" data-blocks="editors" icon="about" 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