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34 минуты назад

В Witchfire решили добавить полностью открытый мир. В итоге выход шутера перенесли

Чемпионат.comиещё 1

Создатели Witchfire представили свой многообещающий шутер пять лет назад, в 2017 году. За это время мы увидели не так много, но всё показанное впечатляло. Запуск раннего доступа ожидался уже вот-вот, но в последний момент разработчики решили вновь отложить игру.

Запуск шутера Witchfire перенесли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас в игру добавляют… открытый мир. Нововведение уже практически полностью внедрено, но команда решила не рисковать и дать себе больше времени на полную полировку игры перед выходом в ранний доступа.

По словам творческого руководителя проекта Адриана Хмеляжа, ранее работавшего над Painkiller и Bulletstorm, ему очень сложно сейчас представить Witchfire без открытого мира.

Конечно, вас могут где-то закрыть, ключи для некоторых зон нужно искать или вы попадёте в зону с сильным боссом. Но теперь мир полностью открытый для изучения практически во все стороны.