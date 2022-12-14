Фильмы, снятые по играм — подборка лучших экранизаций

Видеоигры категорически плохо поддаются адаптации на большие и малые экраны, но это не мешает голливудским продюсерам из года в год пытаться переломить тренд. Причем не без успехов — история знает немало примеров по-настоящему хороших экранизаций игр, и некоторые из них стоят внимания, даже если вы не знаете первоисточник.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

«Смертельная битва» (1995)

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Оригинальная «Смертельная битва» Пола У.С. Андерсона даже после выхода голливудского ремейка остается лучшей экранизацией Mortal Kombat — и одной из лучших экранизаций видеоигр в принципе. Про режиссера, известного бесконечным потоком низкопробных би-муви, можно говорить разное, однако он отлично передал дух первоисточника, сняв нарочито дурацкий боевик в стиле 1980-х — разве что декорации там восточные. Шикарная постановка боевых сцен, бодрый саундтрек, шутки, Кэри-Хироюки Тагава в роли Шанг Цунга. Иными словами, «Смертельная битва» и сейчас смотрится хорошо.

Кадр из фильма

«Соник в кино»

От «Соника в кино» публика заочно ждала оглушительного провала: первый трейлер, где авторы впервые показали отвратительный дизайн синего ежа, моментально подняли на смех. Но студия не оставила этот вопрос без внимания — продюсеры согласились изменить облик персонажа, ради чего пришлось потратить шесть месяцев и не один миллион долларов. Тем не менее, результат вполне оправдал себя. «Соник в кино» получился совершенно непритязательной, но милой семейной комедией, которую не хочется ругать. К тому же, Джим Керри, сыгравший доктора Роботника, как всегда неотразим.

Кадр из фильма

«Аркейн»

«Аркейн» неожиданно для всех стал главной сериальной сенсацией 2021 года. Когда Riot Games заявила, что хочет выпустить анимационный сериал по мотивам League of Legends, от него ожидали примерно того же, что предложила «Кровь Дракона» — экранизация DotA 2 от Valve. А именно, фестиваля фансервиса, который понравится лишь поклонникам первоисточника. Но нет: вместо этого «Аркейн» получился отличной, хорошо поставленной, искренней драмой, способной зацепить любого зрителя. Причем авторы позаботились не только о сюжете, но и о великолепном визуальном ряде — «Аркейн» смело можно назвать выдающимся образцом анимации.

Кадр из сериала

«Варкрафт»

Серия Warcraft обладает настолько обширным, богатым на события лором, что по ней вполне можно снять эпическое фэнтези под стать «Властелину колец» — но результат получился смешанным. «Варкрафт» ощущается как кино от фанатов и для фанатов, широкую аудиторию оно может утомить количеством персонажей, важных событий и другими элементами игровой мифологии. Впрочем, поклонники оригинальных стратегий Blizzard могут своими глазами увидеть события, которым игры уделили не так много внимания — это тоже достижение.

Кадр из фильма

«Кастлвания»

Как бы ни старались кинематографисты, экранизации видеоигр априори лучше подходят для формата анимационных фильмов: он развязывает авторам руки и позволяет передать те черты первоисточника, которые были бы вне досягаемости для живой съемки. «Кастлвания» — красноречивое тому доказательство. Фэнтези-боевик, созданный на основе легендарной серии Castlevania, подарил поклонникам франшизы все, о чем они только могли мечтать. Стильные боевые сцены, великолепный визуал, каст обаятельных персонажей, крепкие элементы хоррора и сюжет, не затянутый лишними филлерами. Конечно, бытует мнение, что историю стоило бы закончить на втором сезоне, но что поделать — публике слишком полюбилась троица Тревора Бельмонта, Сифы Бельнадес и Алукарда.

Кадр из сериала

«Сайлент Хилл»

Игры обычно приходят на большие экраны из-за желания студий заработать легких денег на популярности первоисточника, но «Сайлент Хилл» — редкое исключение из этой печальной закономерности. Режиссер Кристоф Ганс годами просил Konami разрешить ему снять экранизацию культового хоррора, и не потратил этот бесценный шанс зря. Его интерпретация «Сайлент Хилла» порядком отошла от сюжета игры, но в полной мере передала красоту кошмарного, покрытого туманом городка. Дизайн монстров все еще смотрится отлично, да и над саундтреком работал композитор серии Акира Ямаока — даже самые убежденные поклонники серии скорее уважают этот фильм, чем не.

Кадр из фильма

«Киберпанк: Бегущие по краю»

В 2022 году эстафету «Аркейна» перехватило аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», которое заставило десятки тысяч игроков вернуться в Cyberpunk 2077 — некогда провальную RPG от авторов «Ведьмака» из CD Projekt RED. Но, опять же, для просмотра сериала не обязательно проходить первоисточник: события «Бегущих по краю» разворачиваются в мире игры, но история и персонажи новые. Трагедия маленькой группы наемников ощущается заслуженной и эмоциональной, а за постановку боевых сцен и броский визуальный дизайн отвечает японская Studio Trigger.