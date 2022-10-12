Игры Wargaming официально переименовали в России

Петербургская студия Lesta Games объявила о начале ребрендинга игр Wargaming в России. Компания уже полгода занимается поддержкой трёх проектов для ПК и смартфонов — сейчас идёт миграция аккаунтов в разные регионы и пришло время переименования.
Теперь игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz будут издаваться под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
Вдобавок переименуют и клиент — вместо Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. Изменению подвергнутся и сайты всех игр:
Переход будет максимально плавным и не затронет игровой опыт: предыдущий аккаунт игроков сохранится, и все внутриигровые бонусы и награды, как заработанные, так и приобретенные, будут доступны в новом клиенте игры.
Консольные версии игр Wargaming останутся под управлением ушедшей из России Wargaming.