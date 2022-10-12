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41 минуту назад

World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships официально переименовали в России

Чемпионат.com

Петербургская студия Lesta Games объявила о начале ребрендинга игр Wargaming в России. Компания уже полгода занимается поддержкой трёх проектов для ПК и смартфонов — сейчас идёт миграция аккаунтов в разные регионы и пришло время переименования.

Игры Wargaming официально переименовали в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz будут издаваться под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Вдобавок переименуют и клиент — вместо Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. Изменению подвергнутся и сайты всех игр:

  • Tanki.su — World of Tanks или «Мир танков»
  • tanksblitz.ru — World of Tanks: Blitz или Tanks Blitz
  • Korabli.su — World of Warships или «Мир кораблей».
Мобильную Tanks Blitz также выпустят на множестве новых площадок — вдобавок к App Store и Google Play игру добавят в магазины Huawei, Samsung, Xiaomi, а также в Lesta Game Center под Windows и App Store под MacOS. Старые аккаунты останутся активными.

Переход будет максимально плавным и не затронет игровой опыт: предыдущий аккаунт игроков сохранится, и все внутриигровые бонусы и награды, как заработанные, так и приобретенные, будут доступны в новом клиенте игры.

Консольные версии игр Wargaming останутся под управлением ушедшей из России Wargaming.

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