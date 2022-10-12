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14 минут назад

Упоминание русского языка для ремейка Dead Space нашли в Origin

Чемпионат.com

Кажется, все уже успели смириться, что у ремейка Dead Space не будет никакого перевода — упоминания локализации не было, например, в Steam. Однако на странице проекта в собственном магазине EA перевод всё же упоминается.

Упоминание русского языка для ремейка Dead Space нашли в Origin
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Поскольку Electronic Arts не отвечает на запросы из России, проверить информацию попросту невозможно. В Steam упоминание русского языка до сих пор нет, поэтому где-то явно закралась ошибка. Вряд ли в одном магазине будет перевод, а в другом — нет.

Хотя иронично, что с оригинальной Dead Space так и случилось — в Steam русского языка нет, тогда как в Origin он есть. Но это частые проблемы старых релизов.

Скриншот

Упоминания русского также есть на сайте самой игры.

Скриншот

Ремейк Dead Space выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК. Игра не будет прямым пересказом оригинала — разработчики расширят сюжет, изменят структуру мира и добавят больше заданий.

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