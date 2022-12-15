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10 минут назад

Настройки Dota 2 для комфортной игры: графика и управление

Мария Иванова

В Dota 2 решает не только навык и знание игры: важно правильно настроить все параметры и горячие клавиши под себя, чтобы без проблем ориентироваться в механиках во время напряженных матчей. Каждый опытный игрок скажет, что это дело личное и каждый настраивает такие мелочи под себя, но мы собрали несколько полезных опций, которые помогут всем вне зависимости от стажа.

Настройки Dota 2 для комфортной игры: графика и управление
Фото: ValveValve

Полезные параметры запуска Dota 2

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Эти настройки задаются вне самой игры: их нужно включить в параметрах запуска Steam. Чтобы открыть их, нажмите правой клавишей на Dota 2 в вашей библиотеке, выберите пункт «Свойства». На вкладке «Общие» внизу будет текстовое окно «Параметры запуска» — команды, о которых мы напишем ниже, нужно вводить туда. Если вы хотите ввести несколько команд подряд, разделяйте их одним пробелом.

  • -console — включает консоль (по умолчанию открывается на клавишу «~»)
  • -noforcemaccel -noforcemspd -useforcedmparms — отключает ускорение мыши
  • -high — запускает игру в режиме высокого приоритета
  • -novid — отключает вступительные ролики при запуске игры

Полезные настройки Dota 2

Эти настройки изменяются непосредственно внутри игры, в главном меню или во время матча. Почти все из них крайне субъективны, но мы посоветуем варианты, которые популярны среди профессиональных и просто опытных игроков с большим стажем. Не забывайте, что специфические параметры управления можно задать как для всех персонажей, так и для строго определенных.

  • «Умное применение на себя». Экономит время на применении предметов и способностей: если зажать клавишу Alt, вы автоматически выберете целью себя.
  • «Умная атака». При включенной опции герой автоматически начнет атаковать ближайшего юнита. Некоторым игрокам эта механика не нравится, так что сначала лучше попробуйте.
  • «Остановка телепортации отдельной клавишей». Поможет случайно не прервать телепорт в неправильный момент.
  • «Принудительная атака правой кнопкой мыши». Делает «денай» союзных криптов проще, т.к. вам не придется зажимать горячую клавишу.
  • «Увеличенная мини-карта» и «Иконки героев на мини-карте». Настройки говорят сами за себя: благодаря ним по мини-карте будет чуть проще ориентироваться.
  • «Автоповтор нажатия правой клавиши мыши». Включите, если не хотите постоянно кликать мышью для передвижения героя.
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