Настройки Dota 2 для комфортной игры: графика и управление

В Dota 2 решает не только навык и знание игры: важно правильно настроить все параметры и горячие клавиши под себя, чтобы без проблем ориентироваться в механиках во время напряженных матчей. Каждый опытный игрок скажет, что это дело личное и каждый настраивает такие мелочи под себя, но мы собрали несколько полезных опций, которые помогут всем вне зависимости от стажа.

Фото: Valve Valve

Полезные параметры запуска Dota 2

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Эти настройки задаются вне самой игры: их нужно включить в параметрах запуска Steam. Чтобы открыть их, нажмите правой клавишей на Dota 2 в вашей библиотеке, выберите пункт «Свойства». На вкладке «Общие» внизу будет текстовое окно «Параметры запуска» — команды, о которых мы напишем ниже, нужно вводить туда. Если вы хотите ввести несколько команд подряд, разделяйте их одним пробелом.

-console — включает консоль (по умолчанию открывается на клавишу «~»)

-noforcemaccel -noforcemspd -useforcedmparms — отключает ускорение мыши

-high — запускает игру в режиме высокого приоритета

-novid — отключает вступительные ролики при запуске игры

Полезные настройки Dota 2

Эти настройки изменяются непосредственно внутри игры, в главном меню или во время матча. Почти все из них крайне субъективны, но мы посоветуем варианты, которые популярны среди профессиональных и просто опытных игроков с большим стажем. Не забывайте, что специфические параметры управления можно задать как для всех персонажей, так и для строго определенных.