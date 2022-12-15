Настройки Dota 2 для комфортной игры: графика и управление

В Dota 2 решает не только навык и знание игры: важно правильно настроить все параметры и горячие клавиши под себя, чтобы без проблем ориентироваться в механиках во время напряженных матчей. Каждый опытный игрок скажет, что это дело личное и каждый настраивает такие мелочи под себя, но мы собрали несколько полезных опций, которые помогут всем вне зависимости от стажа.
Фото: ValveValve
Полезные параметры запуска Dota 2
Эти настройки задаются вне самой игры: их нужно включить в параметрах запуска Steam. Чтобы открыть их, нажмите правой клавишей на Dota 2 в вашей библиотеке, выберите пункт «Свойства». На вкладке «Общие» внизу будет текстовое окно «Параметры запуска» — команды, о которых мы напишем ниже, нужно вводить туда. Если вы хотите ввести несколько команд подряд, разделяйте их одним пробелом.
- -console — включает консоль (по умолчанию открывается на клавишу «~»)
- -noforcemaccel -noforcemspd -useforcedmparms — отключает ускорение мыши
- -high — запускает игру в режиме высокого приоритета
- -novid — отключает вступительные ролики при запуске игры
Полезные настройки Dota 2
Эти настройки изменяются непосредственно внутри игры, в главном меню или во время матча. Почти все из них крайне субъективны, но мы посоветуем варианты, которые популярны среди профессиональных и просто опытных игроков с большим стажем. Не забывайте, что специфические параметры управления можно задать как для всех персонажей, так и для строго определенных.
- «Умное применение на себя». Экономит время на применении предметов и способностей: если зажать клавишу Alt, вы автоматически выберете целью себя.
- «Умная атака». При включенной опции герой автоматически начнет атаковать ближайшего юнита. Некоторым игрокам эта механика не нравится, так что сначала лучше попробуйте.
- «Остановка телепортации отдельной клавишей». Поможет случайно не прервать телепорт в неправильный момент.
- «Принудительная атака правой кнопкой мыши». Делает «денай» союзных криптов проще, т.к. вам не придется зажимать горячую клавишу.
- «Увеличенная мини-карта» и «Иконки героев на мини-карте». Настройки говорят сами за себя: благодаря ним по мини-карте будет чуть проще ориентироваться.
- «Автоповтор нажатия правой клавиши мыши». Включите, если не хотите постоянно кликать мышью для передвижения героя.