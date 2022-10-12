Создатели Life is Strange и Vampyr выпустят 8 новых игр

Создатели Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why, Twin Mirror и Remember Me из французской студии Don't Nod сообщили о своих планах выпустить 8 новых игр в период с 2023 по 2025 годы.
В целом стратегия Don't Nod заключается в том, чтобы развивать совместное производство в сегментах с высоким потенциалом продаж, укреплять партнёрские отношения за счёт кофинансирования и повышать доступность своих проектов за счёт разнообразия игровых механик.
Напомним, что в мае этого года студия провела ребрендинг, представила новый логотип и несколько возможных тизеров будущих проектов.