Создатели Life is Strange и Vampyr выпустят 8 новых игр

Создатели Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why, Twin Mirror и Remember Me из французской студии Don't Nod сообщили о своих планах выпустить 8 новых игр в период с 2023 по 2025 годы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пять проектов Don't Nod создаст и издаст сама.

Один проект разрабатывается совместно с Focus Entertainment.

Два проекта сторонних студий Tolima и Tiny Bull, которые Don't Nod будет издавать.

В целом стратегия Don't Nod заключается в том, чтобы развивать совместное производство в сегментах с высоким потенциалом продаж, укреплять партнёрские отношения за счёт кофинансирования и повышать доступность своих проектов за счёт разнообразия игровых механик.