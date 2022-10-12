Первые обзоры и тесты RTX 4090: монстр для 4К-гейминга

В Сети появились первые обзоры GeForce RTX 4090 — флагманской видеокарты NVIDIA, которая заявлена производителем как безоговорочный лидер рынка. Портал 3dnews.ru собрал главные подробности из опубликованных обзоров: если верить специалистам, GPU получился отличным — но только для тех, кто играет исключительно в 4К.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Что говорят об RTX 4090

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Для начала, технические характеристики. RTX 4090 работает на базе процессора NVIDIA AD102, который построен на архитектуре Ada Lovelace. 5-нм чип имеет 16 384 ядра CUDA, 512 тензорных и 128 RT-ядер. Объем видеопамяти составляет 24 ГБ GDDR6X при тактовой частоте 21 ГГц и пропускной способности 1008 ГБ/c.

Для обзоров NVIDIA предоставила экспертам RTX 4090 Founder Edition, и, как показало тестирование портала Computer Base, на практике средняя (2750 МГц) тактовая частота данной версии видеокарты превышает заявленную производителем (2520 МГц). Если не считать этого нюанса, в целом результаты бенчмарков соответствуют ожиданиям: RTX 4090 серьезно опережает все видеокарты, которые сейчас доступны на рынке. Согласно цифрам Tom’s Hardware, средний fps в восьми играх при разрешении 4К на RTX 4090 составляет 124,8 кадра, тогда как RTX 3090 Ti выдает лишь 80,7.

Правда, столь огромная разница в производительности возникает только в 4К — при переходе в Full HD и QHD разрыв сокращается, т.к. там потолок fps больше зависит от процессора. Портал TechPowerUp проверил RTX 4090 в 25 играх на разрешении 1080р: средний fps составил 215,5, но конкуренты не сильно отстали. Radeon RX 6950 XT выдала 184 fps, тогда как RTX 3090 Ti — 181,7. В то же время, при переходе в разрешение 1440р разрыв увеличивается — все те же GPU выдают 199,9, 150,3 и 155,1 fps соответственно.

RTX 4090 также отлично зарекомендовала себя в играх со включенной трассировкой лучей, где она стабильно показывает выше 30 fps в разрешении 4К. Динамическое масштабирование DLSS 3 повышает частоту кадров практически вдвое: так, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики GPU смог выжать 141,1 fps. Тем временем, предыдущая версия DLSS обеспечила всего 94,8 кадра в секунду.

Наконец, в плане энергопотребления RTX 4090 прожорлива, хотя RTX 3090 Ti поглощает больше электричества. Нюанс в том, что на флагманской карте его можно настроить, снизив лимит энергопотребления на 40%: fps от этого просядет лишь незначительно (8,1%). Лимит также можно и повысить до 527 Вт, однако это не даст заметного прироста производительности.