Россиянина оштрафовали за костюм из игры Warhammer

В Москве полицейские задержали 18-летнего молодого человека в костюме персонажа из серии игр Warhammer. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Полицейские сочли наряд косплеера за нацистскую форму.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро «Парк Победы». Внимание правоохранителей привлекли каска со значком в виде орла и солдатское пальто. Задержанный Александр объяснил полицейским, что его наряд не является отсылкой к форме солдат третьего рейха, а представляет собой наряд бойца гвардии «Криг» из вселенной Warhammer. В него косплеер облачился для посещения тематического мероприятия в парке Покровское-Стрешнево.