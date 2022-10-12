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12 минут назад

В Москве косплеера оштрафовали за схожесть костюма из игры Warhammer с нацистской формой

Газета.Ru

В Москве полицейские задержали 18-летнего молодого человека в костюме персонажа из серии игр Warhammer. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Полицейские сочли наряд косплеера за нацистскую форму.

Россиянина оштрафовали за костюм из игры Warhammer
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро «Парк Победы». Внимание правоохранителей привлекли каска со значком в виде орла и солдатское пальто. Задержанный Александр объяснил полицейским, что его наряд не является отсылкой к форме солдат третьего рейха, а представляет собой наряд бойца гвардии «Криг» из вселенной Warhammer. В него косплеер облачился для посещения тематического мероприятия в парке Покровское-Стрешнево.

Несмотря на доводы Александра, представители службы порядка оштрафовали его на две тысячи рублей. По данным Telegram-канала Baza, до этого фаната Warhammer уже дважды задерживали за ношение неоднозначного костюма.

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