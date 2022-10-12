Российская Virtus.pro вылетела с The International 2022 по Dota 2

Российская команда Virtus.pro проиграла европейской Team Liquid в решающем матче The International 11: Last Chance Qualifier и не смогла выйти в основной этап чемпионата мира по Dota 2.

В первой игре ситуация была примерно равной до 10-й минуты, после чего игроки Team Liquid уверенно реализовали потенциал мид-персонажа на боковых линиях, захватили преимущество и уверенно довели дело до победы.

Похожим образом прошла и вторая карта: несмотря на сопротивление Virtus.pro, европейская команда избежала грубых ошибок и смогла одержать победу.

Team Liquid становится последним, 20-м участником групповой стадии The International 2022. Ранее путёвку в основной этап себе обеспечила Team Secret.