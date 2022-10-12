В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Утекла рабочая сборка отменённой S.T.A.L.K.E.R.: Online

Чемпионат.com

Группа «Вестник «Того Самого Сталкера» во VK опубликовала играбельную сборку S.T.A.L.K.E.R.: Online — отменённую браузерную многопользовательскую игру, которую GSC разрабатывала на основе Adobe Flash. Администрация заявляет, что выкладывает именно исправленную версию сборки — её можно запустить в браузерах, из которых ещё не вырезали поддержку Adobe Flash Player. Для запуска также необходимо установить старую версию системы mySQL.

Утекла рабочая сборка отменённой S.T.A.L.K.E.R.: Online
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, авторы выложили и несколько патчей для сборки, которые не только исправляют баги, но и добавляют бонусный контент. Речь идёт как о дополнительных уровнях, так и о других нововведениях.

Разработка S.T.A.L.K.E.R.: Online началась в январе 2010 года, всему миру проект представили через 11 месяцев, а выход был намечен на 2011 год. GSC World Publishing планировала выпустить игру в социальных сетях (например, «ВКонтакте»), однако спустя несколько месяцев тайтл отменили из-за того, что он «перестал быть приоритетным».

Фото

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители