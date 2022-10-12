По Cyberpunk 2077 выпустят роман

Анонсирован роман Cyberpunk 2077: No Coincidence по вселенной Cyberpunk 2077, автором которого выступает польский фантаст Рафал Косик.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сюжет No Coincidence расскажет о группе незнакомцев, которые ограбили конвой, перевозивший таинственный контейнер, принадлежащий Militech. Принять участие в ограблении героев заставили шантажом, и они понятия не имеют, какие опасности теперь поджидают их в Найт-Сити.

Разношёрстная группа незнакомцев состоит из ветерана-ренегата, «спящего агента» Militech, компьютерного гения, терапевта, риппердока и техника. Герои должны научиться преодолевать свои разногласия и работать сообща, чтобы не выдать свои секреты до того, как будет совершенно ещё одно смертельное ограбление.