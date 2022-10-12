Исследование: 55% россиян используют видеоигры для борьбы со стрессом

Более половины россиян (55%) справляются со стрессом при помощи видеоигр. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования игровой площадки VK Play, копия которого имеется в распоряжении редакции.

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В качестве главного антистресса россияне назвали игры в жанре стратегии — за него проголосовали 27% респондентов. На втором месте по популярности оказались игры-пазлы с результатом 21%. За симуляторы проголосовали 20% респондентов. Еще по 10% достались спортивным играм и проектам в жанрах экшн и RPG.

Треть россиян сочли видеоигры неотъемлемой частью социальной жизни. Из них 30% признались, что игры позволяют им почувствовать себя частью команды, а 17% сказали, что в видеоиграх могут проявить лидерские качества.

В ходе опроса россияне также голосовали за то, что видеоигры развивают лидерские качества, учат критическому мышлению, а также улучшают координацию движений.