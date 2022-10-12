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1 час назад

Blizzard извинилась за ужасный запуск Overwatch 2 — игрокам раздадут подарки

Чемпионат.com

Спустя несколько дней после релиза, разработчики Overwatch 2 из Blizzard всё же решили извиниться перед игроками за ужасный старт шутера. Сразу после релиза игрокам приходилось выжидать многотысячные очереди и сталкиваться с отсутствием переноса прогресса.

Blizzard извинилась за ужасный запуск Overwatch 2 — игрокам раздадут подарки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Blizzard, основная часть проблем устранена, однако работа постоянно идёт. Компания уверяет, что команда продолжает работать над исправлениями, а в конце недели Overwatch 2 получит свежий патч.

Мы приносим извинения за все проблемы, с которыми игроки столкнулись во время запуска игры.

В качестве извинений Blizzard раздаст каждому игроку подарки. С 25 октября и до конца первого сезона геймеры получат легендарный облик для Жнеца и брелок в виде аптечки. К тому же в шутере проведут выходные с получением двойного опыта. Даты проведения назовут позже.

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех платформах. Одна из главных проблем шутера — система монетизации. О том, почему она плохая, мы рассказали в отдельном материале.

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