Глава Take-Two рассказал об отношении к сделке между Microsoft и Activision Blizzard

Глава Take-Two Штраус Зельник выразил поддержку ещё не состоявшейся сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Он считает, что это хороший шаг для индустрии в целом.
«В конце концов важен голос потребителя, и если мы будем делать отличные хиты, а в этом заключается наш бизнес, то будут и потребители, и никто не сможет их у нас отнять.
Развлекательная индустрия — это полная противоположность товарному бизнесу. Каждый проект сам за себя. Таким образом, он как бы и не конкурирует с другими проектами, и в то же время остаётся довольно конкурентоспособным.
Другими словами, мы одновременно конкурируем и не конкурируем. Вы не можете заменить один из наших проектов другим проектом».
Штраус Зельник
По словам Зельника, Take-Two должна продолжать справляться с потерями и выживать в сложных экономических условиях, а не заострять внимание на конкурентах.
«Время от времени бывает плохой год в индустрии. Нужно быть достаточно хорошо капитализированными, чтобы выдерживать испытания и вселять в свою команду уверенность в будущем».
Штраус Зельник
Напомним, что сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов. Вот что думают о сделке Sony, Ubisoft и другие представители индустрии.