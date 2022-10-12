Глава Take-Two рассказал об отношении к сделке между Microsoft и Activision Blizzard

«В конце концов важен голос потребителя, и если мы будем делать отличные хиты, а в этом заключается наш бизнес, то будут и потребители, и никто не сможет их у нас отнять.



Развлекательная индустрия — это полная противоположность товарному бизнесу. Каждый проект сам за себя. Таким образом, он как бы и не конкурирует с другими проектами, и в то же время остаётся довольно конкурентоспособным.



Другими словами, мы одновременно конкурируем и не конкурируем. Вы не можете заменить один из наших проектов другим проектом».

Штраус Зельник