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27 минут назад

Глава Take-Two поддерживает сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Игромания.ру

Глава Take-Two Штраус Зельник выразил поддержку ещё не состоявшейся сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Он считает, что это хороший шаг для индустрии в целом.

Глава Take-Two рассказал об отношении к сделке между Microsoft и Activision Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«В конце концов важен голос потребителя, и если мы будем делать отличные хиты, а в этом заключается наш бизнес, то будут и потребители, и никто не сможет их у нас отнять.

Развлекательная индустрия — это полная противоположность товарному бизнесу. Каждый проект сам за себя. Таким образом, он как бы и не конкурирует с другими проектами, и в то же время остаётся довольно конкурентоспособным.

Другими словами, мы одновременно конкурируем и не конкурируем. Вы не можете заменить один из наших проектов другим проектом».
Штраус Зельник

По словам Зельника, Take-Two должна продолжать справляться с потерями и выживать в сложных экономических условиях, а не заострять внимание на конкурентах.

«Время от времени бывает плохой год в индустрии. Нужно быть достаточно хорошо капитализированными, чтобы выдерживать испытания и вселять в свою команду уверенность в будущем».
Штраус Зельник

Напомним, что сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов. Вот что думают о сделке Sony, Ubisoft и другие представители индустрии.

Игры,Microsoft,
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