В Xbox-игры можно будет сыграть в VR-шлемах Oculus

За последние пару лет облачный гейминг от Microsoft появился на многих платформах. Но уже совсем скоро Xbox Cloud Gaming станет доступен на ещё более необычном устройстве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о шлеме виртуальной реальности от Oculus — Oculus Quest 2. Об этом стало известно со слов представителей, которые накануне провели полноценную презентацию по случаю анонса своего нового шлема Quest Pro.

К сожалению, пока что речь идёт лишь о проекции Xbox-игр на огромный виртуальный дисплей. Поддержи полноценного VR пока что ждать не стоит. Но несмотря на это, даже предложенный специалистами Microsoft и Oculus вариант выглядит впечатляюще.