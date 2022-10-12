В Xbox-игры можно будет сыграть в VR-шлемах Oculus

За последние пару лет облачный гейминг от Microsoft появился на многих платформах. Но уже совсем скоро Xbox Cloud Gaming станет доступен на ещё более необычном устройстве.
Речь идёт о шлеме виртуальной реальности от Oculus — Oculus Quest 2. Об этом стало известно со слов представителей, которые накануне провели полноценную презентацию по случаю анонса своего нового шлема Quest Pro.
К сожалению, пока что речь идёт лишь о проекции Xbox-игр на огромный виртуальный дисплей. Поддержи полноценного VR пока что ждать не стоит. Но несмотря на это, даже предложенный специалистами Microsoft и Oculus вариант выглядит впечатляюще.
Напомним, что накануне глава Xbox Фил Спенсер опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотопоздравление серии Fallout с 25-летием. Любопытные пользователи смогли разглядеть на нём совершенно новое устройство, позволяющее играть в игры с Xbox без необходимости покупать саму консоль.