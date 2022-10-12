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31 минуту назад

Осталось купить BMW и: на экране внутри салона вы сможете сыграть в игры

Ferra.ruиещё 1

BMW пытается внедрить игры на экраны внутри своих автомобилей. Компания планирует добавить AirConsole, сервис игр, который обычно работает на таких устройствах, как Android TV или ПК, в автомобили, оснащенные изогнутым информационно-развлекательным дисплеем, лежащим в основе системы iDrive 8.

На экране внутри салона BMW можно будет сыграть в игры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

AirConsole предоставляет игры через Интернет, а управление осуществляется с помощью смартфонов. Библиотека из более чем 180 игр не совсем “тяжелая”, например, аркадные GoKart Go Air, Mega Monster Party и Let's Cook Together.

В письме, направленном в редакцию The Verge, публицист Билал Махмуд сообщил, что AirConsole сначала появится в новом BMW 7-й серии, поскольку это единственный текущий автомобиль автопроизводителя, способный работать с играми. Это указывает на то, что некоторые текущие автомобили с новым изогнутым дисплеем, например, iX XDrive 50, не получат игры через обновление по воздуху, но не исключает возможности модернизации оборудования.

Новые автомобили BMW, поставляемые в следующем году и оснащенные новейшим оборудованием, получат AirConsole, сказал Махмуд.

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