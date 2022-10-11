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43 минуты назад

Acer представила Chromebook для облачного гейминга

Мария Иванова

Компания Acer представила Acer Chromebook 516 GE — первый хромбук, предназначенный специально для игр за счет облачных сервисов NVIDIA, Amazon и Xbox.

Acer представила хромбук для облачного гейминга
Фото: AcerAcer

Chromebook 516 GE работает на базе процессоров прошлого поколения Intel Alder Lake: система имеет 16 ГБ встроенной оперативной памяти DDR4 и до 256 ГБ SSD. Для игр также был разработан IPS-экран разрешением 2560 х 1600, поддерживающий частоту обновления до 120 Гц. Кроме того, хромбук оснащен RGB-клавиатурой. Производитель заявляет, что время автономной работы устройства составляет девять часов.

Продажи Acer Chromebook 516 GE в США начнутся в октябре: там рекомендованная розничная цена новинки составит $650. Европейский релиз состоится в декабре — в этом регионе РРЦ составит €999.

Игры,Amazon,Intel,
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