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22 минуты назад

Для FIFA 23 вышел гигантский патч с кучей изменений. Он устранил вылеты на ПК

Чемпионат.com

EA анонсировала огромный патч для FIFA 23, который должен серьёзно доработать игру. Судя по всему, авторы серьёзно взялись за обратную связь от геймеров и доработали практически все спорные элементы, о которых было известно ещё из раннего доступа.

Для FIFA 23 вышел гигантский патч с изменениями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Больше всего внимания EA Sports уделила геймплею. Тут и устранение ошибок с ужасными сейвами голкиперов, и усложнение пенальти с ударами-парашютами. Кроме того, подкаты и обычные отборы защитников куда чаще начнут приводить к перехвату мяча, а не к его отскоку к другому футболисту оппонента.

Помимо геймплейных изменений, авторы исправили множество багов в режиме карьеры и Ultimate Team. Для ПК-игроков самой главной новостью стало устранение вылетов при попытке открытия набора. Ранее с этой проблемой столкнулись тысячи геймеров. С остальными изменениями второго патча можно ознакомиться по ссылке.

Большое обновление для FIFA 23 выйдет на ПК и консолях в самое ближайшее время.

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