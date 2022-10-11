В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Стримерше Amouranth посоветовали найти «реальную работу». Ответ оказался хлёстким

Чемпионат.com

Amouranth — одна из самых популярных стримерш, которая получила известность благодаря своей яркой внешности и различным поступкам. Недавно один хейтер посоветовал найти девушке «реальную работу».

Хейтер посоветовал стримерше Amouranth найти «реальную работу»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причина такого совета заключается в том, что после 40 лет внешность стримерши может измениться, и она уже не будет привлекать много людей с помощью внешнего вида. Amouranth резко отреагировала на эти слова в своих социальных сетях. Девушка отметила, что к тому моменту, когда ей будет 40 лет, она сможет заработать более $ 100 млн и обеспечить себе будущее. Также она посоветовала хейтеру «оставаться дальше на своей реальной работе».

Скриншот

Такая популярная стримерша, как Amouranth, подвержена критике и даже преследователям. Ранее девушка рассказала, какими способами она защищалась от подобных людей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители