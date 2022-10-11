Хейтер посоветовал стримерше Amouranth найти «реальную работу»

Причина такого совета заключается в том, что после 40 лет внешность стримерши может измениться, и она уже не будет привлекать много людей с помощью внешнего вида. Amouranth резко отреагировала на эти слова в своих социальных сетях. Девушка отметила, что к тому моменту, когда ей будет 40 лет, она сможет заработать более $ 100 млн и обеспечить себе будущее. Также она посоветовала хейтеру «оставаться дальше на своей реальной работе».