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1 час назад

Blizzard подверглась третьей DDoS-атаке за последние несколько дней

Игромания.ру

Blizzard подверглась новой DDoS-атаке, которая стала третьей за последнее время — из-за этого у игроков возникли проблемы с подключением к Battle.net.

Blizzard подверглась третьей DDoS-атаке за последние несколько дней
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Представители компании уже успели заявить о решении текущей проблемы, однако в комментариях к записи игроки продолжают жаловаться на появление ошибки LC-208 и другие недостатки вроде багов и глюков.

В первую очередь сложности затронули Overwatch 2, хотя прошлая DDoS-атака вызвала ошибки и у игроков Call of Duty. Текущие же проблемы начались вскоре после того, когда сервера сиквела Overwatch увели в оффлайн для технического обслуживания.

Это далеко не первый недостаток, с которым столкнулось продолжение популярного шутера — ранее Blizzard случайно заблокировала ряд героев, пытаясь исправить другие проблемы. Ещё до этого стало известно о баге на консолях Xbox — он вызывал вылеты после получения достижений. Игроки уже успели обрушить рейтинг Overwatch 2 на Metacritic, раскритиковав разработчиков за халатность.

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