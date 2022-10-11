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37 минут назад

Первый ивент в Battlefield 2042 отключили через 30 минут после старта

Чемпионат.com

Утром 11 октября в Battlefield 2042 начался ограниченный ивент под названием «Ликвидаторы», и спустя всего полчаса разработчики закрыли к нему доступ из-за кучи багов. Как сообщили в DICE, они приняли такое решение неработающей системы прогрессии.

Первый ивент в Battlefield 2042 отключили через 30 минут после старта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы временно отключили межсезонное событие «Ликвидаторы». Мы обнаружили, что награды за разблокировку и прогресс события не отслеживаются должным образом и не могут быть экипированы пользователями.

На момент публикации заметки разработчики выпустили ещё один пост, в котором заявили об упорной работе над исправлением ошибок и выдачей наград игрокам, которые разблокировали предметы экипировки, однако из-за ошибок не смогли их получить.

Будем надеяться, что DICE удастся быстро исправить это недоразумение. Впереди у Battlefield 2042 третий сезон поддержки — он должен выйти в декабре. В нём авторы вернут классические для серии классы и оружие.

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