Первый ивент в Battlefield 2042 отключили через 30 минут после старта

Утром 11 октября в Battlefield 2042 начался ограниченный ивент под названием «Ликвидаторы», и спустя всего полчаса разработчики закрыли к нему доступ из-за кучи багов. Как сообщили в DICE, они приняли такое решение неработающей системы прогрессии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мы временно отключили межсезонное событие «Ликвидаторы». Мы обнаружили, что награды за разблокировку и прогресс события не отслеживаются должным образом и не могут быть экипированы пользователями.

На момент публикации заметки разработчики выпустили ещё один пост, в котором заявили об упорной работе над исправлением ошибок и выдачей наград игрокам, которые разблокировали предметы экипировки, однако из-за ошибок не смогли их получить.