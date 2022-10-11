Фанаты считают, что карта GTA 6 может быть в 1,5 раза больше карты GTA V

Энтузиаст изучил координатную информацию из недавней утечки по Grand Theft Auto VI и сделал новые расчёты — согласно им карта новой части может оказаться в 1,5 раза больше карты GTA V.
Напомним, ранее некоторые фанаты уже пытались воссоздать карту GTA VI: для масштаба были учтены данные движка GTA V, а её предположительный размер составил около 80 км².
Пользователь Reddit под ником ChurchofGTA решил продолжить работу и сам рассчитал предполагаемый размер новой карты, внимательно изучив координаты из утёкших роликов и информации, собранной GTA Mapping Community.
Творение ChurchofGTA даёт представление о том, что карта GTA VI может быть в 1,5 раза больше карты GTA V. При этом в комментариях отметили, что реальный масштаб может быть ещё больше, так как нельзя точно сказать, как далеко карта будет простираться на север.