Фанаты считают, что карта GTA 6 может быть в 1,5 раза больше карты GTA V

Энтузиаст изучил координатную информацию из недавней утечки по Grand Theft Auto VI и сделал новые расчёты — согласно им карта новой части может оказаться в 1,5 раза больше карты GTA V.

Творение ChurchofGTA даёт представление о том, что карта GTA VI может быть в 1,5 раза больше карты GTA V. При этом в комментариях отметили, что реальный масштаб может быть ещё больше, так как нельзя точно сказать, как далеко карта будет простираться на север.