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47 минут назад

Объёмы импорта PS5 в США в сентябре выросли на 400% к 2021 году

Игромания.ру

По данным аналитика Дэйва Гибсона, объём импорта PlayStation 5 в США за прошедший сентябрь вырос на 400% по отношению к 2021 году.

Объёмы импорта PS5 в США в сентябре выросли на 400%
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом картина для Xbox оказалась не такой положительной, однако исчисления автора показывают, что рост всё равно составил 89% по тем же показателям. Хуже всего дела оказались у Nintendo — падение в 59%.

Правда, Гибсон отметил, что Nintendo наращивает производство и использует авиаперевозки, а текущие данные учитывают лишь доставку по морю. Вполне возможно, что общая картина в итоге окажется не такой негативной для фирмы.

Сами выводы сделали с учётом веса консолей в килограммах, хотя списка конкретных моделей указано не было. В прошлом Sony, кстати, как раз заявляла, что собирается поднять интерес к играм с помощью дополнительных поставок и релиза новинок вроде God of War: Ragnarok.

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