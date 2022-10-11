Объёмы импорта PS5 в США в сентябре выросли на 400%

По данным аналитика Дэйва Гибсона, объём импорта PlayStation 5 в США за прошедший сентябрь вырос на 400% по отношению к 2021 году.

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При этом картина для Xbox оказалась не такой положительной, однако исчисления автора показывают, что рост всё равно составил 89% по тем же показателям. Хуже всего дела оказались у Nintendo — падение в 59%.

Правда, Гибсон отметил, что Nintendo наращивает производство и использует авиаперевозки, а текущие данные учитывают лишь доставку по морю. Вполне возможно, что общая картина в итоге окажется не такой негативной для фирмы.