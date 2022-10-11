Platinum Games хочет укрепить свою связь с Nintendo

Глава Platinum Games Ацуси Инаба признался, что хотел бы ещё сильнее укрепить связи с Nintendo в будущем.

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По его словам, новый вице-президент компании Такао Ямане, который ранее работал с Nintendo, станет очень важной фигурой для достижения подобной цели. Инаба считает, что такая коллаборация в дальнейшем принесёт лишь положительные плоды.

Platinum всё ещё планирует издавать больше собственных проектов, но для части из них, похоже, Switch будет приоритетной платформой. Геймдизайнер Хидэки Камия, кстати, надеется, что следующая консоль Nintendo тоже будет портативной.

По словам автора, он любит играть в дороге или лёжа на диване, а традиционный формат с запуском игр перед телевизором стал для него менее актуальным.

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Заодно Камия прокомментировал слова Фила Спенсера о возможном возвращении Scalebound — ранее глава Xbox заявил, что ему нечего сказать по этому поводу на данный момент.

Камия, который очень хочет снова заняться ролевого боевика, отметил, что не получал дополнительных намёков и сообщений от Спенсера. Но если Microsoft решит возродить проект, автор будет сразу готов поучаствовать в его разработке.