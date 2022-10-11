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1 час назад

СМИ: игроки NAVI серьёзно поссорились с капитаном перед The International 2022

Чемпионат.comиещё 1

По неподтверждённой информации, в составе Natus Vincere по Dota 2 произошёл конфликт, который повлиял на результат «рождённых побеждать» на The International 2022. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Кибер».

Игроки NAVI серьёзно поссорились с капитаном перед The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор материала отмечает, что несколько игроков команды выразили недовольство стилем руководства 32-летнего капитана Алексея Solo Березина. Он якобы не пользуется авторитетом среди тиммейтов и мог покинуть NAVI ещё до старта чемпионата мира — такой вариант обсуждали внутри команды.

Косвенно на проблемы в коллективе намекал экс-игрок Natus Vincere Илья ALOHADANCE Коробкин, который был исключён из состава жёлто-чёрных в апреле. Во время прямой трансляции он рассказал, что находится в шоке от происходящего сейчас в команде, но подробностей не сообщил.

Сегодня NAVI вылетела из предварительной стадии The International 2022, уступив китайской Xtreme Gaming (1:2).

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